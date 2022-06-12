أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج دراسة لرصد موقف الشباب من المشاكل التي تعاني منها تركي، أن نصف المشاركين دخلهم لا يكفي نفقاتهم وأنهم ينفقون من مدخراتهم، بينما أفاد 30 في المئة من المشاركين أنهم يتلقون مساعدات من أسرهم.

الدراسة أجرتها مؤسسة BUPAR للدراسات، بمشاركة 2780 شخص تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاما.

وتضمنت الدراسة سؤال المشاركين عن الوضع الاقتصادي للبلاد، ووضعهم الاقتصادي خلال عام 2022 الجاري، حيث أكد 75 في المئة من المشاركين أن كليهما سيء.

وأوضح 70 في المئة من المشاركين في إجابتهم عن سؤال حول ما إن كانوا يشعرون بالسعادة أنهم يشعرون بالتعاسة عوضا عن السعادة.

وفي إجابتهم عن سؤال حول ما إن كانوا يرغبون في الدراسة بالخارج أفاد 77 في المئة من طلاب المرحلة الثانوية أنهم يسعون لاستكمال الدراسة بالخارج، في حين ذكر 12 في المئة من المشاركين أنهم لا يريدون الدراسة بالخارج وأوضح 11 في المئة من المشاركين أنهم لم يحددوا موقفهم من الأمر بعد.

وأكد 71 في المئة من المشاركين أن جودة ومكانة الجامعات التركية تتراجع على الصعيد الدولي، في حين أوضح 9 في المئة من المشاركين أن كليهما في تزايد على الصعيد العالمي.

وعلى الصعيد الآخر أكد 65 في المئة من المشاركين، الذين سيصوتون للمرة الأولى خلال الانتخابات القادمة، انهم سيمنحون أصواتهم لتحالف الشعب المعارض، في حين حصد تحالف الجمهور الحاكم 23 في المئة من الأصوات.

وأفاد 12 في المئة من المشاركين أنهم سيصوتون لأحزاب أخرى وأحزاب خارج التحالفات.

وفي إجابتهم عن سؤال حول ما إن كانوا سيصوتون لصالح أردوغان في الانتخابات المقبلة أم يرغبون في تولي شخصية جديدة للمنصب أعرب 72 في المئة من المشاركين عن رغبتهم في تولي شخص جديد للمنصب.

وشدد 20.5 في المئة من المشاركين على دعمهم لأردوغان، في حين أوضح 7.5 في المئة من المشاركين أنهم لم يحددوا موقفهم بعد.

وشدد 90 في المئة من المشاركين على ضرورة عودة اللاجئين إلى بلادهم وعدم تأييدهم حصولهم على الجنسية التركية.

وعارض 90 في المئة من المشاركين أيضا منح الجنسية التركية إلى مشتري الوحدات السكنية من الأجانب.

وفي إجابتهم عن سؤال حول ما إن كانوا يدعمون سياسة السلطة الحاكمة تجاه الأفغان والسوريين أكد 85 في المئة من المشاركين عن رفضهم لسياسة السلطة الحاكمة بهذا الصدد، بينما أعرب 9 في المئة من المشاركين عن دعمهم لها.

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