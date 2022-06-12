أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي السابق، عبد الله جول إن، “الحرب ليست مزحة، فالحرب تترك خلفها آلاف ومئات الآلاف من الأيتام، وتدمر العائلات”، في ظل توتر في العلاقات بين تركيا واليونان.

أضاف جول محذرا “الحروب تأتي معها أعبائها”.

تصريحات جول جاءت خلال الاجتماع الذي عقد في إسطنبول بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس منظمة البلدان النامية الثمانية (D-8)، والتي تم وضع أسسها خلال الحكومة الرابعة والخمسين، عندما كان وزيراً.

وأضاف جول: “مثل أولئك الذين يديرون الدولة وكسياسيين، نعلم جميعًا ذلك جيدًا، إنه من السهل بدء حرب، ولكن من الصعب جدًا إنهاؤها. خاصة إذا بدأت حربًا بدون بعد نظر، بحماسة وإثارة وعواطف مختلفة، فمن الصعب جدًا إنهاؤها بعد ذلك. لهذا السبب نسميها تدابير وقائية وتدابير لبناء الثقة”.

مشيرًا إلى وحشية الحرب ودمارها، أكد جول الرئيس الحادي عشر، على أهمية الدبلوماسية.

قال جول المرشح المنسحب من الانتخابات الرئاسية، عام 2018: “لا يوجد أو بطولة أو خيال في الدبلوماسية، بل يوجد الواقعية والحساب والتحليل. في هذا الصدد، من الصعب جدًا إغلاق الحروب عندما تبدأ”.

يذكر أن عبد الله جول انسحب بشكل مفاجئ من السباق الرئاسي عام 2018.

وفي إشارة إلى أفكار نجم الدين أربكان حول إنشاء D-8، قال جول: “دعونا نصنع السلام، وليس الحرب، دعونا لا نتعارض، دعونا نقيم الحوار، لتكون هناك عدالة دون معايير مزدوجة، والمساواة دون تفوق على أي شخص، ونظام عادل ونبتعد عن الاستغلال والظلم والسيطرة”.

تصريحات جول، تأتي بعد أن استهدف الرئيس رجب أردوغان اليونان في آخر تصريحات له، حيث قال: “ندعو اليونان لوقف تسليح الجزر بوضع غير عسكري والعمل وفقًا للاتفاقيات الدولية. أنا لا أمزح، أنا أتحدث بجدية. خصوصاً أن الشعب التركي عاقد العزم، وإذا قال هذا الشعب شيئاً، فإنهم سيتبعونه. نترك معنى المطالبة بولاية بحرية 40 ألف كيلومتر لجزيرة ميس، التي تبعد أقل من كيلومترين عن البر الرئيسي لبلدنا وأكثر من 600 كيلومتر عن اليونان، في شرق البحر الأبيض المتوسط​، لتقدير المجتمع الدولي”.

وأضاف أردوغان: “نطالب اليونان بالابتعاد عن الأحلام والأفعال التي ستؤدي إلى الندم، والعودة إلى رشدها. ولن تتنازل تركيا عن حقوقها في بحر إيجه ولن تمتنع عن استخدام الصلاحيات المعترف بها في الاتفاقيات الدولية بشأن تسليح الجزر”.