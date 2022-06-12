أنقرة (زمان التركية) – قال عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، محمد أوزحسكي، إن التحول الحضري بالنسبة لتركيا أمر ضروري، مشيرا إلى تزايد دخل الأفراد ومستويات الرفاهية.

جاء ذلك خلال مشاركته في وضع حجر أساس مشروع التحول الحضري الذي تنفذه بلدية مالك غازي التابعة لمدينة قيصري في حي يلدرم بايزيد.

وأضاف أوزحسكي أن تركيا بحاجة إلى منازل أفضل، وأن هذا الأمر يستوجب هدم تلك المنازل القائمة منذ سنوات والآيلة للسقوط وإنشائها من جديد، بشكل منظم وأجمل.

أضاف قائلا: “هذه ضرورة فرضها الزمان. ليست رفاهية بل ضرورة. على الجميع أن يقطن هذه المنازل ولهذا فإن البلدية تولي أولوية لهذا الأمر. نتقدم بالشكر لهم”.

هذا وأكد أوزحسكي أن تركيا دولة تقع على حزام الزلازل، مفيدا أن 42 في المئة من البلاد تقع على حزام الزلازل من الدرجتين الأولى والثانية.