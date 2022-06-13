انقرة (زمان التركية) – تستضيف ألمانيا هذا العام نهائيات النسخة العشرين من مسابقة ألوان الأصوات (Colors oof Voices) التي ينظمها المهرجان الدولي للغة والثقافة.

المسابقة، تشمل الفنون والثقافة، وي متاحة للأعمار من 12 إلى 16 عامًا من جميع أنحاء العالم.

ويشارك متنافسون من 26 دولة من بينهم 13 في فئة ألوان الأصوات باللغة التركية، و13 في فئة ألوان الأصوات الدولية، في النهائيات التي ستعقد يومي 17 و18 من يونيو/ حزيران الجاري في مدينة بادربورن بولاية شمال الراين – وستفاليا.

ويتنافس الطلاب من شتى دول العالم للفوز بالمسابقة، حيث سيجتمع المتنافسون قبل أسبوعين من انعقاد النهائيات لإتمام أعمال التدريب على المسرح.

وخلال المرحلة الأولى سيحظى جميع الطلاب بفرصة إجراء تدريبات حية برفقة أوركسترا محترفة.

وتشير المعلومات الواردة عن منسقي الفعالية أن الطلاب المشاركين أيضا سيذهبون في جولة للتعرف على المناطق السياحية والتاريخية بألمانيا.

وسيتمكن الطلاب أيضا من المشاركة في أنشطة موسيقية برفقة موسيقيين محترفين.

هذا وسيشارك جميع المتنافسين في المسرحية الموسيقية Rise of The Light التي ستعقد في 26 يونيو/ حزيران الجاري برفقة أوركسترا ضخمة تضم 27 شخصا وذلك بمناسبة الذكرى العشرين على انطلاق المسابقة.