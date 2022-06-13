انقرة (زمان التركية) – أعد حزب الشعب الجمهوري تقريرا يتناول المشاكل التي تعاني منها 81 ولاية تركية.

التقرير يحمل اسم “خريطة مشاكل تركيا 2022″، ونشر ضمن كتيب يتحدث عن أزمات تركيا، وهو كتيب دوري نشر للمرة الأولى في عام 2019.

وفي التقرير، الذي تم إعداده نتيجة للدراسات التي أجرتها هيئة الإحصاء التركية ووزارة العدل والمديرية العامة لإدارة الهجرة في 81 ولاية تركية، كانت أبرز مشاكل تركيا هي الصعوبات المالية، السياحة، البطالة، زواج الأطفال، الزراعة، وتربية المواشي.

وبحسب التقرير الذي أعده حزب الشعب الجمهوري، فإن “المشاكل” التي تبرز في بعض المحافظات التركية الأكثر كثافة سكانية هي كما يلي:

إسطنبول

تحتل المرتبة الأولى في تركيا بـ460 ألفاً و 892 عاطلاً مسجلاً

– 346 ألف 146 شخص تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة

– الولاية التي بها أكبر عدد من طالبي اللجوء

– الثاني في عدد المواليد والثالث في زواج الفتيات

– الأولى من حيث عدد القضايا

– الأولى في حوادث العمل وحوادث العمل

– الدمار في أراضي 2B والغابات الشمالية

– عدم حماية الملمس التاريخي والثراء الثقافي

– ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وخريجي الجامعات

– ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات الباهظة

– الدمار الاجتماعي الناجم عن التحول الحضري

– المباني المقاومة للزلازل، الهياكل غير المخططة، التحضر غير المنتظم

– تدمير المساحات الخضراء والبيئية

-مشكلة سيارات الأجرة

أنقرة

– المركز الثاني بعدد 200 ألف 239 عاطل عن العمل

– 104 آلاف و47 متقدم للحصول على إعانة بطالة

– الديون المرحلة من فترة رئيس بلدية أنقرة السابق مليح جوكجيك

– لم يتم تسليم متنزه أنكا إلى البلدية

– تنمية المسطحات الخضراء وتلوث البيئة

– تشوه العمران ومشاكل البنية التحتية

إزمير

– تم تسجيل 139 ألفاً و 38 عاطلاً

– 83 ألف 752 متقدم للحصول على إعانة بطالة

– دعم منخفض لهيئة الإسكان

– عدم كفاية السكن الطلابى

– ارتفاع أسعار الإيجارات

– الثاني في جرائم المخدرات

– زيادة الوفيات الناجمة عن الانتحار

بورصة

المركز الرابع بعدد 107997 عاطل مسجل

– عدد المتقدمين للحصول على إعانة بطالة 67 ألف و 992 شخص

اقفال الشركات المنتجة وخاصة المنسوجات

– تقليص المساحات الزراعية والغابات والمراعي

– افتتاح سهل بورصة للبناء والصناعة

التحول الحضري غير الملائم وغير المنضبط

– عدم وجود خطة بناء بيئية حديثة

أنطاليا

الخامس بـ101 ألفاً و 106 عاطلاً مسجلاً

– عدد طلبات إعانة التعطل 64 ألف و 582 شخص

– إغلاق مصنع سومربانك للنسيج

– قلة الحوافز في تربية المواشي والزراعة

– مواصلة سياسة الاستيراد للزراعة وتربية الحيوان

– انخفاض عدد الشباب في الريف بسبب الهجرة الداخلية

– فتح مناطق زراعية للتطوير

– التأثير السلبي لبيئة الحرب في العالم على السياحة والزراعة

– عدم المحافظة على الأبنية التاريخية