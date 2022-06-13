أنقرة (زمان التركية) – طالب الزعيم الكردي المعتقل، صلاح الدين دميرطاش، بإطلاق ـ20 صحفيًا كرديا تم اعتقالهم في 8 يونيو الجاري.

دميرطاش الذي يقضي فترة عقوبته في سجن أدرنة منذ نوفمبر 2016، بعث برسالة دعم للصحفيين المحتجزين منذ الأسبوع الماضي.

وأوضح دميرطاش في رسالته عبر تويتر، أن الصحافة ليست جريمة، مطالبا بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين على الفور.

كما أكد دميرطاش أن العاملين في الصحافة الحرة هم شرف الشعب التركي، لذلك يجب الإفراج عنهم.

وكانت الشرطة في تركيا اعتقلت 20 صحفيا كرديا من منازلهم، في سلسلة مداهمات شهدتها ولاية ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، جنوب شرق تركيا.

تتبوأ تركيا المرتبة 153 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.

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