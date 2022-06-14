أنقرة (زمان التركية) – هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي، بأنه سيجعلهم يدفعون ثمن تصرفاتهم أمام القضاء.

تصريحات أردوغان، جاءت تعليقا على المسيرة التي خرجت في منطقة “كاديكوي” بمدينة إسطنبول، للمطالبة بإنهاء العزلة المفروضة على زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان.

وقال أردوغان: “في يوم احترقت قلوبنا باستشهاد 4 جنود، تسببت امتدادات المنظمة الانفصالية في حدوث فوضى في كاديكوي، وهاجمت عناصرهم شرطتنا، ورددوا شعارات تشيد برأس الإرهاب، إنه غدر واستفزاز”.

وأضاف أردوغان: “القضاء سيتخذ إجراءً. اعتقد أن الحصانة البرلمانية لا تمنح أحداً الحق في مدح الإرهابي أو إهانة قوات الأمن. بالتأكيد سنجعل مرتكبي نذالة الأمس يدفعون الثمن أمام القضاء”.

يأتي ذلك بينما ينظر القضاء في الوقت الحالي دعوى رفعها المدعي العام لحل حزب الشعوب الديموقراطي الذي يصوت له 7 ملايين ناخب في تركيا.

وفي سياق منفصل، قال أردوغان: “سنجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم معًا بإذن الله. من المفهوم أننا سوف نتجاوز رقم الصادرات البالغ 250 مليار دولار الذي حددناه لنهاية هذا العام”.

وصرح أردوغان بأنه سيكون هناك تعويضات بسبب التضخم المرتفع الذي تجاوز 73.50 في المئة، وقال: “سنخفف من الضغوط على جميع شرائح أمتنا بدفع فروق التضخم في يوليو وبالتعديلات في الأجور خلال يناير -للموظفين-. واعتبارا من فبراير ومارس 2023، عندما نتخلص من التضخم في ديسمبر ويناير، سنكون قد تركنا هذه المشاكل وراءنا إلى حد كبير”.

كما تحدث الرئيس التركي عن توجيه الشعب رغبة الشعب في الادخار لبدائل مختلفة عن العملات الأجنبية والذهب وهي الليرة التركية.