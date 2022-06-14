انقرة (زمان التركية) – قالت رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، إن الشعب التركي سيجعل التحالف الحاكم يدفع الثمن من خلال عدم التصويت لهم في الانتخابات القادمة.

تصريحات أكشنار جاءت عبر تدوينة نشرتها على تويتر.

وقالت أكشنار إن الحكومة التي تدفع الأموال للموالين لها من أجل تنفيذ المشاريع المجنونة، والتي تعطي المستشارين ما يقرب من 5-10 رواتب، تقول يضا لسبب ما إنها لا تملك أموال لإعطاء المتقاعدين حقوقهم.

وأضافت أكشنار: “لا تقلقوا، سيلقن الشعب التركي هذه الحكومة الدرس في صندوق الاقتراع، لقد تبقى القليل”.

تسعى المعارضة التركية لإزاحة تحالف الشعب الحاكم عن السلطة في انتخابات عام 2023.