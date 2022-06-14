أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي، في تركيا أن ثقة المواطنين في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، متدنية.

مؤسس متروبول للدراسات في تركيا، أوزر سنجار، نشر تغريدة عبر تويتر تضمنت نتائج استطلاع رأي أجرته متوبول حول مدى ثقة الأتراك بحلف الناتو.

يأتي الاستطلاع في ظل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وشكوى كييف من تخلي الغرب عنها.

وتضمن استطلاع الرأي سؤال المشاركين عما إن كانوا يثقون بحلف الناتو. ذكر سنجار أن ثلثي الأتراك لا يثقون بالحلف وأن ربع الأتراك فقط يثقون به.

أضاف قائلا: “هذه بيئة مناسبة لمن يرغبون في إبعاد تركيا عن الغرب وتقريبها للشرق الأوسط. هذا الأمر يشكل نجاحا كبيرا للقوميين والأوراسيين وميزة كبيرة للسلطة الحاكمة”.

وخلال استطلاع الرأي أوضح 70.3 في المئة من ناخبي حزب الحركة القومية و66,8 في المئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية، المشاركين باستطلاع الرأي أنهم لا يثقون بحلف الناتو.

وعلى صعيد الأحزاب المعارضة أفاد 66.7 في المئة من ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، و62.4 في المئة من ناخبي حزب الشعب الجمهوري، و64.8 في المئة من ناخبي حزب الخير، و63.3 في المئة من ناخبي حزب السعادة أنهم لا يثقون بالحلف.

وتصدر ناخبو حزب الديمقراطية والتقدم قائمة الأكثر ثقة بحلف الناتو، حيث أكد 38.1 في المئة من ناخبي الحزب أنهم يثقون بالحلف الأطلسي.

هذا وأشار 81.4 في المئة من ناخبي الأحزاب الأخرى إلى عدم ثقتهم بالناتو.

–