أنقرة (زمان التركية) – توقع أوزار سنجار الرئيس التنفيذي لمؤسسة “متروبول” للأبحاث، أن تشهد تركيا انتخابات مباغتة في خريف هذا العام.

تصريحات سنجار جاءت عبر تدوينة على تويتر.

وأوضح سنجار أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يحاول خداع المعارضة بتصريحاته التي يقول فيها إن الانتخابات ستجري في موعدها في 2023، ولكنه سيباغتهم ويجريها في خريف هذا العام.

وأضاف سنجار: “استنادًا إلى البيانات المتاحة وخصائص الجهات الفاعلة التي نعرفها، أعتقد أنه ستكون هناك انتخابات مبكرة أو مباغتة في خريف هذا العام”.

وأكد سنجار أن أردوغان يقول للمعارضة إن الانتخابات ستتم في شهر يونيو 2023، لتوجيههم في الاتجاه الذي يريده.