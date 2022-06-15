أنقرة (زمان التركية) – دعا اتحاد النقابات العمالية الثورية التركي، إلى تحديد الحد الأدنى للأجور أربعة مرات في العام طالما أن التضخم أعلى من 10 بالمئة، مشيرًا تجاوز معدلات التضخم الغذائي لأصحاب الدخل المنخفض متوسط التضخم الغذائي العام خلال شهر مايو المنصرم.

وأفاد تقرير التضخم الغذائي لأصحاب الحد الأدنى للأجور الصادر عن وحدة الدراسات، أن التضخم الغذائي لأصحاب الدخل المنخفض والمتقاعدين تراوح بين 117 و135 في المئة.

وأضاف التقرير أن القوة الشرائية لأصحاب الحد الأدنى للأجور تراجعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنحو 5 آلاف ليرة وأن إجمالي التراجع خلال العام الجاري سيتجاوز 20 ألف ليرة إذا لم تقدم السلطات على رفع الحد الأدنى للأجور خلال شهر يوليو/ تموز القادم.

التقرير طرح حلولا للوضع الراهن جاءت على النحو التالي:

– تحديد الحد الأدنى للأجور أربع مرات سنويا طالما التضخم أعلى من 10 بالمئة.

– إعادة تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2022 خلال شهري يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول.

– ارتكاز عملية تحديد الحد الأدنى للأجور على حد الفقر والزيادة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، ونصيب الموظفين من النمو/ الإنتاجية.

– الأخذ في عين الاعتبار العائلة بأكملها وليس العامل فقط خلال عملية تحديد الحد الأدنى للأجور.