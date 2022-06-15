أنقرة (زمان التركية) – تعكس أحدث استطلاعات الرأي في تركيا تراجع نسبة تأييد الشباب للتحالف الحاكمة.

مدير مؤسسة مالك للدراسات واستطلاعات الرأي، محمد علي كولات، قال في تصريحات لجريدة (سوزوجو) إن بعض قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم يتحدثون عن عدم تصويت أبنائهم لصالح الحزب.

أضاف قائلا: “اتعامل بحساسية مع الشباب. وهذا الاتجاه يسرى على أبناء العديد النواب السابقين والجديد ورؤساء شعب الحزب. ناخبو الفئة العمرية بين 18 و30 عاما منزعجون من السلطة الحاكمة ويبدون اهتماما للمعارضة. الوضع في ضواحي المدن أيضا ليس جيدا”.

وأكد كولات أن التراجع بارز في ثلث الناخبين الذين سبق وأن منحوا أصواتهم للحزب الحاكم، قائلا: “لم يتصدر الحزب الحاكم فئة الشباب في أي منطقة. الشباب يرون أن سياسات الحزب الحاكم غير كافية بشكل كبير”.

كما أوضح أن نسبة أصوات حزب الحركة القومية، الشريك السياسي للحزب الحاكم، تجاوزت حاجز سبعة في المئة بنسبة ضئيلة.

مع تبقي نحو عام على انعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا لا تزال الأحزاب المعارضة تتحدث عن احتمالية انعقاد انتخابات مبكرة.

وفي المقابل تصر الحكومة على أن تعديلات قانون الانتخابات أبطلت هذه الادعاءات، كما كذب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مزاعم عقد الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وتضمنت التعديلات الجديدة خفض العتبة الانتخابية إلى 7 في المئة، كما قيدت التحالفات بين الأحزاب لصالح التحالف الحاكم.

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