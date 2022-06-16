أنقرة (زمان التركية) – حذر زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من خطر حدوث أزمة اقتصادية حادة، حيث أكد أن البلاد “على وشك الإفلاس”.

يأتي ذلك بعد أن وصلت أقساط مقايضة التخلف عن السداد لخمس سنوات، في تركيا إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث تجاوزت 800 نقطة.

باباجان نائب رئيس الوزراء الأسبق، قال خلال اجتماع التقييم الأسبوعي في مقر حزبه: “اليوم، أنا هنا لأقول إن دولتنا على وشك السقوط في الهاوية والإفلاس، أدعو الحكومة للقيام بواجبها فورا”.

وأضاف باباجان: “أنا قلق لأن مخاطر التخلف عن السداد لبلدنا، أي خطر الإفلاس، وصلت إلى مستوى لم نشهده من قبل. مستقبل أطفالنا على المحك. نحن نواجه مشكلة البقاء الاقتصادي والمالي”.

كما أوضح باباجان أن تصنيف تركيا الائتماني انخفض إلى أسوأ مستوى في التاريخ، وبلغت مقايضات التخلف عن السداد لمدة 5 سنوات، والتي تُظهر تخلف تركيا عن السداد، 836 نقطة أساس مما يعرض الدولة لخطر الإفلاس، وهذا المؤشر يشبه رادار الطائرة الذي ينبه الطيار: “إذا لم تغير اتجاه الطائرة، ستصطدم بالجبل”.

وذكر باباجان أن الإفلاس يعني أن جمهورية تركيا لا تستطيع دفع ثمن الغاز الطبيعي والنفط الذي تستورده، ويعني أن الضروريات الأساسية مثل البنزين والديزل لا يمكن الوضول إليها حتى بالمال، ويعني انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وطويل الأمد في جميع أنحاء البلاد، ويعني الانهيار الاقتصادي والمالي الشامل. الإفلاس يعني الفوضى.

وأكد باباجان على أن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراءات العاجلة، لأن الوضع ليس مزحة، فيجب على الحكومة التحرك.

تتغير يوميا مقايضات مخاطر الائتمان، -أي علاوة مخاطر الائتمان-، وفقًا لتطور المخاطر الاقتصادية والسياسية في البلدان.

كلما زادت أقساط مقايضات سداد الديون في بلد أو شركة، ارتفعت تكلفة الاقتراض. إذا ارتفعت علاوات مقايضات التخلف عن السداد في تركيا، فإن التوتر في الأسواق يزداد أيضًا، وتظهر مقايضات التخلف عن السداد، مخاطر عدم قدرة البلدان على سداد ديونها.

ونظرًا لأن الإجراءات التي أعلنتها وزارة الخزانة والمالية يوم الخميس، فيما يخص طرح سندات الدين الحكومية المفهرسة بالدخل، لم ترضِ السوق، تسارع صعود مقايضات التخلف عن السداد.

كسرت مقايضات الائتمان CDS يوم الجمعة حاجز 800 نقطة أساس، مجددة ذروتها منذ عام 2008.

في أكتوبر 2008، شهدت علاوة المخاطر التركية 904 نقاط أساس.

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