أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن في تركيا سيدة حامل في حي سانات بمركز ولاية فان شرق تركيا، رفقة طفلها لارتدائه قميصا يحمل صورة الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي والمعتقل منذ نحو ست سنوات، صلاح الدين دميرتاش.

احتج عدد من سكان الحي على اعتقال الأم، مما دفع قوات الأمن لاعتقال ستة منهم.

وعبر على تويتر نشر البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة فان، مراد ساريساتش، تسجيلا مصورا للواقعة، وعلق عليه قائلا: “اعتقال سيدة حامل لارتداء طفلها قميصًا يحمل صورة دميرتاش. واعتقال ستة مواطنين لاستنكارهم الواقعة. إن لم يكن هذا الإجراء الذي شهدته مدينة فان لا يصنف كبلطجة فكيف يصنف؟ مدينة فان تشهد حالة طوارئ فعلية منذ سنوات وهذا أصل جميع المشاكل بالمدينة”.