أنقرة (زمان التركية) – سخر زعيم حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، من رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

داود أوغلو قال تعليقا على خطاب بهتشلي الذي استهدف خلاله داود أوغلو، حيث وصفه بالعضو الفاسد في تحالف الأمة، وبلاء تركيا.

وأوضح داود أوغلو رئيس وزراء تركيا الأسبق، في فيديو على حسابه في تويتر، أنه شعر بالأسف عندما سمع تصريحات بهتشلي، ووصفها بأنها “مقلقة للغاية بشأن الصحة النفسية له”.

وأضاف داود أوغلو: “وجه سريع الانفعال، وجمل قاسية، ولغة مهينة. رأيت شخصًا لا علاقة له بين قلبه ولسانه. في إحدى محادثاتنا السابقة، قلت له (اعتني بنفسك). الآن أقولها مرة أخرى: أنا قلق للغاية بشأن صحتك النفسية”.

وتابع داود أوغلو، متسائلا: “كيف لشخص في موقعه أن يغضب؟ كيف ينطق لسانه بمثل هذه الكلمات الثقيلة؟”.

داود أوغلو قال إنه يفهم مشكلة بهتشلي، وذكر أستاذ الاقتصاد السابق، أن “مشكتله ليست في لسانه، بل في قلبه. لو كنت في الحياة الأكاديمية الآن، لأوصيت طالب دكتوراه بفحص سياق الكلمات والإيماءات والسياسة” الصادرة عنك.