انقرة (زمان التركية)ــ أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس عن زيارة تركيا الأسبوع المقبل لمناقشة جملة من القضايا، أبرزها تنظيم داعش وسوريا، وطلب السويد وفنلندا بالانضمام لحلف شمال الأطلسي.

حسبما أفاد موقع “يورونيوز”، يخطط وزير الدفاع البريطاني والاس لزيارة أنقرة أجل معالجة عدد من القضايا بما في ذلك مساعي السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي، إلى جانب صادرات الحبوب من أوكرانيا.

ونقل الموقع يوم الأربعاء عن والاس قوله إنه من المهم الاستماع إلى مخاوف تركيا بشأن طلب السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي، في إشارة منه إلى شروط حكومة أردوغان لدعم هذا الطلب.

تركيا تتهم كلا من السويد وفنلندا بدعم منظمات إرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني، وتشترط تخليهما عن هذا الدعم لكي توافق على طلبهما في عضوية الناتو.

وأضاف بن والاس أن بريطانيا تعتبر تركيا أيضًا ضامنًا محتملاً لأي صفقة لقنوات الشحن لإخراج الحبوب من أوديسا.