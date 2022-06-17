ديار بكر (زمان التركية) – أفادت وكالة “فرانس برس” بأن 16 صحافيا تركيا أودعوا السجن، أمس الخميس بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية” في دياربكر بجنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية.

وكان عشرون صحافيا يعملون لوسائل إعلام وشركات إنتاج قريبة من حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) أوقفوا في الثامن من يونيو بتهمة “الانتماء إلى القسم الصحافي لحزب العمال الكردستاني” الذي تعتبره انقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابيا”.

ووضعوا قيد الحجز الاحتياطي منذ ذلك الحين، وتم سجن 16 منهم الخميس بينهم سردار ألتان الرئيس المشارك لجمعية صحافيين، بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية” بحسب قرار إيداع السجن وأحد محامي الصحافيين، فيما تم الإفراج عن الصحافيين المتبقين تحت رقابة قضائية.

وقال ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” في تركيا إيرول اوندر أوغلو: “هذا يدفع الى الاعتقاد بوجود مناورة ما قبل الانتخابات لقطع الطريق على الطبقة السياسية الكردية وحرمانها من وسيلة تعبير”.

وأكد من جانب آخر أن هذه الاعتقالات تأتي في وقت تقول فيه تركيا إنها تحضر لهجوم ضد مقاتلين أكراد في شمال سوريا.