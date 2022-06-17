موسكو (زمان التركية) – أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، أن موسكو ليس لديها خطط لقتال القوات التركية على خلفية العملية العسكرية التي تخطط لها أنقرة شمال سوريا.

وقال لافرينتييف في وقت سابق إن أنقرة يجب أن تمتنع عن إطلاق عملية جديدة في سوريا. ووفقا له، أعربت روسيا عن قلقها لتركيا من أن هذا قد يؤدي إلى جولة جديدة من المواجهة المسلحة، فضلا عن تحفيز الانفصالية.

وأضاف: “كما نعلم، لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن العملية”، مؤكدا أن أنقرة “يجب أن تمتنع عن ذلك”.