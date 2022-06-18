أنقرة (زمان التركية) – شهدت العاصمة أنقرة، قيام مواطن تركي، بإظهار تمرده على ارتفاع الأسعار أمام مبنى البرلمان بوضع سكين على رقبته وإشعال النار في عربة جمع الخردة بشارع أتاتورك.

وقال الرجل الذي يعمل في جمع الخردة، والذي لم يتسن معرفة اسمه، “لا أتقاضى 30 و40 ألف ليرة تركية. تكفي الزيادات إلى هذا الحد”.

وأضاف: “نحن أبناء هذا البلد”.

الشرطة التي حضرت إلى مكان الحادث نقلت المتظاهر إلى مركز البرلمان.

في غضون ذلك، حذرت الشرطة الناس من تصوير الواقعة بهواتفهم المحمولة.

تتزايد الاحتجاجات الفردية للمواطنين في تركيا، في ظل التضخم المرتفع الذي بلغ 73.5 مسفرا عن زيادات متتالية في أسعار المنتجات وتكاليف المعيشة.