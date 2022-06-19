انقرة (زمان التركية) – نقلت مواقع إخبارية تركية عن مصادر لم تسمها، أن الانتخابات ستجرى في البلاد بشكل مبكر يوم 6 نوفمبر القادم.

وبحسب التقارير، هناك اقتناع لدى مسؤولي الحكومة وحزب العدالة والتنمية، بعدم تمكن البلاد من تحمل شتاء 2022 في ظل هذه الأزمة الاقتصادية.

وأكدت التقارير أن الانتخابات ستجري في تركيا في السادس من نوفمبر المقبل الذي يوافق يوم الأحد.

وكان أيتون سراي، كبير مستشاري رئيس حزب الجيد ونائب إزمير،

قال: “لقد أردنا دائمًا انتخابات مبكرة. لكن من المهم للغاية ضمان أمن صناديق الاقتراع في الانتخابات. هذا هو أحد أهم بنود جدول الأعمال لدى الطاولة السداسية”.

وقال سراي أن الحكومة تحاول الهروب لأنها لا تستطيع أن تحكم تركيا. للرئيس سلطة فليقود البلاد إلى الانتخابات.

يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان نقى مؤخرا عقد انتخابات مبكرة في نوفمبر المقبل، وقال إن الانتخابات ستجرى في موعدها، يونيو 2023.

تركيا، أردوغان، الانتخابات التركية، الانتخابات المبكرة