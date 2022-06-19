أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي، سادات بوزترك، إن الحالة المعنوية لنواب حزب العدالة والتنمية، متدهورة وهو ما ينم عن بعض التوترات.

خلال مقاله الأخير، تناول بوزترك معسكر حزب العدالة والتنمية في المنعقد كيزيلجاهامام، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح بوزترك أن أبرز الدلالات على تحليله، هو عدم تداول صورا تجمع المشاركين خلال موائد طعام مفتوحة، أضاف قائلا: “تم أيضا عقد لقاءات قليلة جدا مع الوزراء بشأن المناطق الانتخابية، كما تم معاملة الوزراء باستثناء بضعة منهم كموظفين بيروقراطيين. وتم توجيه تحذيرات وانتقادات لمن حاولوا تجاوز هذه الخطوط بخطاباتهم”.

وأضاف أوزترك أن أردوغان اجتمع مع نواب الحزب في صورة مجموعات، وأن بعض النواب لم يشاركوا في هذه الاجتماعات، قائلا: “جزء كبير من المشاركين اختار التزام الصمت، فالنواب الذي طرحوا في السابق المشكلات الاقتصادية وتم إسكاتهم بزعم انهم يتحدثون بلسان المعارضة اكتفوا هذه المرة بإيضاح مخالفتهم للرأي المطروح فقط”.