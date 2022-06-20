أنقرة (زمان التركية) – أطلق البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، تحذيرات إلى الشرطة بشأن تزايد الشكاوى من وقائع التعذيب.

خلال كلمته بالاجتماع الدوري الرابع لشعبة الحزب بمدينة كوجالي، قال البرلماني والناشط الحقوقي جرجرلي أوغلو إن حكومة العدالة والتنمية سترحل عن السلطة بعد نحو 6 أشهر أو عام من الآن.

ذكر جرجرلي أوغلو أنه: “خلال السنوات الست الأخيرة على الأقل رصدنا وقائع اختفاء قسري لـ 35 شخصا وخضوعهم للتعذيب والاستجواب على مدار أشهر من ثم الظهور داخل مديريات الأمن أو السجون”.

أضاف محذرًا “توقفوا عن التعذيب يا رفاق، لأن السلطة الحاكمة سترحل ولن تستطيعوا تحمل عواقب الوقائع المسجلة بسجلات الدولة أمام القانون. لا تتورطوا في اعمال غير قانونية”.

وأشار جرجرلي أوغلو أيضا إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، قائلا: “الأوضاع في تركيا متدهورة، فتركيا تعاني من وضع ناجم عن الإدارة السيئة للاقتصاد. حجم الديون الواجب سدادها خلال عام واحد بلغ 182 مليار دولار. واحتياطي البنك المركزي تراجع إلى سالب 53 مليار دولار. أطلقوا ودائع الليرة المحصنة ضد تقلبات سعر الصرف وكبدوا البلاد خسائر بقيمة 100 مليار ليرة خلال ستة أشهر. لقد دفعوا البلاد إلى الإفلاس”.