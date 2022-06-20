أنقرة (زمان التركية) – أطاحت معدلات التضخم النقدي المرتفعة، وغلاء المعيشة بمخططات الأتراك لقضاء العطلة الصيفية هذا العام.

وكشفت دراسة “توقعات السياحة الداخلية لعام 2022” التي أجرتها مؤسسة متروبول عن عجز 70 من كل 100 تركي عن قضاء العطلة هذا العام، خارج مجتمعاتهم، بسبب غلاء المعيشة الناجم عن ارتفاع معدلات التضخم إلى 36 بالمئة، وتراجع القوة الشرائية.

وأشارت الدراسة إلى وضع 10 في المئة من الأتراك مخططات لزيارة مسقط رأسهم في حين أن 12.8 في المئة من الأتراك قد يذهبون إلى بلدة ساحلية.

وعكست مخططات العطلات التفاوت الكبير في توزيع الدخل، حيث بلغت نسبة من سيذهبون في عطله خارج البلاد نحو 1.6 في المئة.

وأوضح نصف المشاركين في الدراسة أنهم لم يحددوا بعد المكان الذي قد يذهبوا لقضاء العطلة فيه.

وتم سؤال المشاركين عن متوسط الموازنة المخصصة لتلك العطلة، حيث أفاد 23 في المئة منهم أن الموازنة لن تتخطى 4 آلاف ليرة في حين أوضح 27 في المئة من المشاركين أن الموازنة المخصصة ستتجاوز 10 آلاف ليرة.

وذكر 16.5 في المئة من المشاركين أن الموازنة المخصصة للعطلة ستتراوح بين 4 آلاف و6 آلاف ليرة.

هذا وأكد 24.7 في المئة من المشاركين أن متوسط الموازنة المخصص للعطلة يبلغ 8 آلاف ليرة.