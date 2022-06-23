أنقرة (زمان التركية) – توفى زعيم جماعة إسماعيل آغا التركية، محمود أوسطا عثمان أوغلو، بعد معاناة مع المرض.

أوسطا عثمان أوغلو البالغ من العمر 93 عاما، نقل إلى المستشفى في الخامس من يونيو الجاري بسبب مشاكل صحية ناجمة عن التقدم بالسن وكان يتلقى العلاج داخل وحدة الرعاية المركزة.

وعقب وفاته اليوم الخميس، نشر محبي أوسطا عثمان أوغلو تغريدات عبر تويتر أعربوا خلالها عن حزنهم الشديد لوفاته.

ونشر وقف جماعة إسماعيل آغا للعلوم والخدمات تغريدة أعلن خلالها إقامة صلاة الجنازة على الراحل يوم غدا، الجمعة، بمسجد الفاتح.

جدير بالذكر أن ملهم حركة الخدمة، فتح الله كولن، نشر رسالة على خلفية نقل أوسطا عثمان أوغلو إلى المستشفى في عام 2020 أعرب خلالها عن أمانيه بالشفاء العاجل، قائلا: ” علمت أن محمود أوستا عثمان أوغلو هووجا أفندي، الباحث الكبير والأستاذ الذي يفتخر بلدنا بعلمه وفضيلته تم نقله إلى المستشفى بعد أن تدهورت أوضاعه الصحية المستمرة. أعرب عن أماني بالشفاء العاجل لأسرته وأقاربه وطلابه الأعزاء وسائر أعضاء جماعة إسماعيل آغا”.

يشار إلى أن جماعة إسماعيل أغا عارضت مؤخرًا نظام “ودائع الليرة المحمية بالدولار” الذي أطلقه الرئيس رجب طيب أردوغان، لدعم العملة المحلية.

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