أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن هدف إسرائيل هو “تدمير العلاقات بين طهران وأنقرة البلدين المسلمين” بعد إعلان تل أبيب عن الإيقاع بشبكة اغتيال إيرانية تستهدف الإسرائيليين في تركيا.

ووصف زاده ادعاءات تل أبيب بـ “السخيفة”، بحسب المنشور على حساب الوزارة الرسمي على تويتر.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي لبيد، قال في مؤتمر صحفي خلال زيارته أنقرة الخميس: “أشكر صديقي تشافوش أوغلو جزيل الشكر. لقد تم إنقاذ مواطنينا الإسرائيليين في الأسابيع الماضية، وذلك بفضل تعاون تركيا الدبلوماسي والأمني”.

وأضاف لبيد: “كشفنا مؤامرة إيران. إيران وراء ما يحدث لمواطنينا ويمكنني القول إنه لا شك في ذلك بناء على الأدلة التي لدينا”.

زعمت تل أبيب أن إيران يمكن أن تستهدف مواطنين إسرائيليين في تركيا، وطالبت جميع مواطنيها بعدم الذهاب إلى تركيا، ولاحقًا أعلنت الإيقاع بشبكة اغتيال إيرانية في إسطنبول.

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