أنقرة (زمان التركية) – ارتفع معدل الذين لم يؤيدوا نظام الحكم الرئاسي في تركيا، بنسبة 4.3 في المائة في يونيو مقارنة بالشهر السابق.

انتقلت تركيا من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي في عام 2018.

مؤسسة “متروبول” للأبحاث، أجرت استطلاع رأي في يونيو الجاري، حول مدى تأيد نظام الحكم الرئاسي، وقال 51.6٪ “لا، لا أوافق”، وقال 44.2 بالمائة “نعم ، أوافق”، وقال 4.2 بالمائة “ليس لدي فكرة / لا إجابة”.

وبالنظر إلى توزيع نتائج الاستطلاع على الأحزاب؛ أيد 89.2 بالمائة من أعضاء حزب العدالة والتنمية، فيما قال 7.8 بالمائة “لا أوافق”.

من ناحية أخرى، قال 66 بالمائة في أعضاء حزب الحركة القومية أنهم يوافقون، فيما قال 31.1 بالمائة “لا أوافق”.

وفي حين قال 47.1٪ من أعضاء حزب السعادة الذين شاركوا في الاستطلاع “أوافق”، قال 50٪ “لا أوافق”.

وأعرب أكثر من 65 في المائة من الناخبين من حزب الجيد، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الديمقراطية والتقدم، وحزب الشعوب الديمقراطي عن عدم موافقتهم على طريقة أردوغان.

تقول المعارضة في تركيا، إنه يجب العودة إلى نظام الحكم البرلماني، وتقويض صلاحيات رئيس الجمهورية.

–