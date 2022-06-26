أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، فيدات دميروز، أن عدد المقاطعات في تركيا سيرتفع إلى 100.

تصريحات دميروز جاءت خلال مشاركته في إحدى الفاعليات في بلدة “أهلات” بولاية بيتليس.

وقال دميروز في خطابه: “آمل أن نضم أخلاط ضمن الولايات. هناك مخطط لرفع عدد المقاطعات إلى 100 بقرار من رئيسنا”.

وأضاف دميروز: “دعونا نكون مستعدين لهذا الأمر … في العامين الماضيين، تأثرنا بالوباء، مثل جميع دول العالم. ولكن لمدة 20 عامًا، لدينا زعيم عالمي جعل من هذا البلد بلدًا عالميًا وله صوت في العالم”.

كما أشار دميروز إلى أنه من خلال الالتحام حول أردوغان، أصبحت تركيا دولة مستقلة تمامًا اليوم، تركيا أصبحت دولة رائدة تجعل صوتها مسموعًا في العالم في السياسة الخارجية، وتضع الدول المتحاربة على طاولة، وتضع 60 دولة من دول العالم المتضررة إلى جانبها عندما يكون ذلك مناسبًا، وتعتني بها.

وأكد دميروز أنه في عام 2023 مع موعد الانتخابات في تركيا، سيكون النصر لأولئك الذين يحبون بلادهم.

يذكر أنه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، قال: “نحن نهدف إلى أن تكون عدد المقاطعات في تركيا 100، ويبلغ عدد سكانها 100 مليون”.