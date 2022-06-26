أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر السكر رسميا في تركيا بنسبة 67 بالمائة.

قررت المديرية العامة لمصانع السكر التركية زيادة سعر السكر من 6.5 ليرة تركية إلى 24 ليرة تركية، وزاد سعر جوال السكر بالمصنع من 220-250 ليرة تركية إلى 1100 ليرة تركية.

أدى ذلك إلى إلغاء الضريبة على واردات 400 ألف طن من السكر، وذلك لتقليل الزيادة في الأسعار والتي ظهر أثرها في الفترة من أبريل إلى مايو.

Şekere büyük zam Türk Şeker,Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekere % 67, diğerlerine % 37 zam yaptı Kristal sekerin fabrika satış fiyatı 27 Haziran itibariyle 50 kg.şeker

Tarım Kredi vb.marketlere 390 TL’den 650 TL’ye, diğerleri için 550 TL’den 750 TL’ye çıktı 👇👇 pic.twitter.com/t5O4WhPBXR — Ali Ekber Yıldırım (@tarimyazari) June 24, 2022



وأضافت المديرية أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الاثنين 27 يونيو، إذ سيرتفع سعر بيع جوال السكر من 390 ليرة تركية إلى 650 ليرة تركية في سوبر ماركت تارم كريدي، وسترتفع من 550 ليرة تركية إلى 750 ليرة تركية في الأسواق الأخرى.

وأكدت المديرية أن شركة مصانع السكر قامت بإقالة المدير العام ورئيس مجلس الإدارة، مجاهد ألكان، بسبب فشله في الحفاظ على توازن الاسعار بالأسواق خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن معدل التضخم النقدي في تركيا قفز مسجلا 73.5 بالمئة.

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