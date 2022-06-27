أنقرة (زمان التركية) – انتقد عدد من أعضاء الكونغرس الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها تركيا، وذلك أثناء مشاركتهم في فعالية أقامتها منظمه المجلس الوطني للمدافعين عن الحقوق (NCCA) بمشاركة لاعب كرة السلة التركي، أنس كانتر.

وأعربت الشخصيات المشاركة في الحفل عن دعمهم للدفاع عن حقوق الإنسان، كما أكد المشاركون في كلماتهم خلال الحفل عن معارضتهم للقمع والانتهاكات الحقوقية التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية.

وشدد المشاركون علي مواصلة الدعم للحقوقيين مطالبين باتخاذ خطوات أكثر وضوحا لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا.

مؤخرًا كشف بيان مشترك صادر عن جمعية حقوق الإنسان التركية ووقف حقوق الإنسان التركي، عن بلوغ ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في تركيا مستويات غير مسبوقة.

ذكر البيان الصادر بالتزامن مع “اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب” أن وقف حقوق الإنسان التركي، تلقى 380 شكوى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري و984 بلاغا خلال عام 2021 من أشخاص تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.

وأضاف البيان أن وحدة التوثيق بجمعية حقوق الإنسان التركية رصدت تعرض 531 شخص للتعذيب وسوء المعاملة داخل المعتقلات الرسمية خلال العام الماضي، بينما رصدت وحدة التوثيق بوقف حقوق الإنسان التركي 142 واقعة تعذيب وسوء معاملة على الأقل خلال العام الماضي.

وتعكس بيانات وحدة التوثيق بجمعية حقوق الإنسان وفاة شخصين وإصابة آخر داخل المعتقلات خلال العام الماضي.

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