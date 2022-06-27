أنقرة (زمان التركية) – أجرى زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، زيارة مفاجئة إلى أسرة شتين توبجو أوغلو الذي لقى حتفه خلال الهجوم الغائر للقوات الإسرائيلية على سفينة مافي مرمرة عام 2010.

اصطحب كيليجدار أوغلو، خلال الزيارة أمينة شعبة الحزب بمدينة إسطنبول، جنان قفطانجي أوغلو.

عقب الزيارة استنكر كيليجدار أوغلو التناقض في السياسة الخارجية للحكومة قائلا: “قريبا سنتولى سدة الحكم وسنوضح للجميع كيف سيتم فتح الحسابات ومحاسبة المقصرين وكيف يتم حماية مكانة تركيا”.

وأكد كيليجدار أوغلو أنه تقدم بطلب إلى عائلة توبجو أوغلو للقائها، ولم يتم هذا اللقاء تحت ضغوط من أي طرف، متعهدا بمواصلة المسيرة لاسترداد حقوق عائلة توبجو أوغلو.

وأشار كيليجدار أوغلو قال إن أردوغان بتحدث بنبرة تحدي على صعيد السياسة الداخلية، غير أنه على أرض الواقع شخص مقيد يعجز عن فعل شيء وخاضع للقوى المهيمنة.

تعليقا على تسليح الجزر اليونانية، أضاف زعيم المعارضة الطامح إلى إزاحة الرئيس أردوغان عن السلطة: “ستتغير السلطة الحاكمة ويعرف اليونانيون أننا قوى قومية، فهم يعرفون أيضا الراحلين أربيكان وأجافيت. فليقولوا ما يشاؤون الآن، فعندما نتولى الحكم سنريهم ماذا يعني تسليح الجزر في بحر إيجة”.