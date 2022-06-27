أنقرة (زمان التركية) – شهدت أسعار السماد في تركيا ارتفاعا جنونيا في ظل، ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة.

يبلغ سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الاثنين 16.72 ليرة تركية.

شركة GÜBRETAŞ أعلنت رفع أسعار الأسمدة إسوة بشركات الأسمدة الأخرى الرائدة في القطاع الزراعي.

وعلى الرغم من عدم إدلاء الشركة بأية تصريحات حول الزيادة الجديدة في الأسعار فإنها قامت بإرسال قائمة الأسعار الجديدة إلى الباعة.

وعكست القائمة الجديدة تراوح الزيادة في أسعار الأسمدة بين 800 ليرة و1050 ليرة للطن الواحد.

ومنذ أبريل الماضي، يشتكي المزارعين من ارتفاع أسعار السماد في تركيا بشكل كبير.

رئيس غرفة زراعة البندق في ريزا، محمد علي أزسوي، قال في تصريحات سابقة بخصوص ارتفاع سعر السماد “أصبحنا مضطرين لشراء السماد بثلاثة أضعاف ثمنه بل ويصفون هذا السعر بأنه مخفّض. هناك المئات من المزارعين العاجزين عن شراء السماد في ظل هذه الأوضاع، فكيف للمزارع الذي لا يمتلك المال لشراء قوت يومه أن يشتري السماد؟”.

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