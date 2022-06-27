أنقرة (زمان التركية) – نشرت صحيفة “يني عقد” التركية تقريرًا مثيرًا للجدل بشأن الجزائر.

الصحيفة المحسوبة على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، قالت في تقريرها: “بعد سلسلة النجاحات التي حققتها بأدائها المتميز في كل من سوريا وليبيا وكاراباغ وأوكرانيا، باتت الطائرات المسيرة التركية بيركتار TB2 تشكل كابوسا للسلطات الجزائرية أيضًا”.

وأضافت الصحيفة ذات “التوجه الإسلامي الراديكالي” أنه على خلفية شراء المغرب 13 طائرة من الطائرات المسيرة التركية في ظل التوترات القائمة حول أزمة الصحراء الغربية، طلبت الجزائر المساعدة من موسكو ضد الطائرات التركية، على حد تعبيرها.

ونقلت الصحيفة عن موقع Rus avia.pro المعروف بقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قولها إن السلطات الجزائرية طلبت العون من روسيا لتزويدها بالمعدات للتصدي للطائرات المسيرة التركية حل حدوث صدام محتمل مع المغرب.

الصحيفة ذكرت أيضًا أن الجزائر طلبت من روسيا بشكل غير رسمي تدريب العديد من جنودها بهدف تشكيل جبهة دفاعية لعرقلة الطائرات المسيرة التركية لدى المغرب.

وأوضحت الصحيفة أن تقرير المخابرات المغربية أكد أن الهدف من هذه التدريبات في الجزائر هو تعليم أساليب إعاقة الطائرات المسيرة والرد عليها.

وأكدت الصحيفة، نقلا عن الموقع الروسي المذكور، أن روسيا تعد أكثر الدول الرائدة في التصدي للطائرات المسيرة التركية من طراز بيركتار TB2، مشيرة إلى موافقة روسيا على طلب بيع أسلحة دفاعية إلى الجزائر.