أنقرة (زمان التركية) – سلط البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أوزجور جيلان، الضوء على مطار جزيرة كوجشة أضا، منتقدا عدم استخدام استغلال الحكومة له.

في أغسطس عام 2010 افتتح وزير النقل التركي آنذاك، بن علي يلدرم، مطارا بجزيرة كوجشة أضا، أكبر الجزر التركية، في مدينة شانق قلعة بتكلف بلغت ملايين الليرات بهدف تطوير السياحة بالمنطقة.

ويضم المطار الذي بلغت تكلفته الإجمالية 80 مليون و416 ألف ليرة نحو 38 موظفا، غير أن المطار لم يستقبل أي رحلات جوية منذ افتتاحه قبل أكثر من 10 سنوات.

وفي تصريحاته بالبرلمان شدد جيلان على ضرورة تنشيط المطار الذي تم افتتاحه بهدف تطوير السياحة.

قال البرلماني المعارض: “تم إنشاء المطار قبل الانتهاء من دراسات الجدوى الكافية. لابد من إعداد تقارير جودة واقعية أثناء تنفيذ المشاريع الحكومية وضمان عدم إهدار الموارد. لابد من بذل جهود لتوجيه الطيران التجاري للمطار”.