أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن البلاد ستتحمل عبء التضخم النقدي لفترة ليست طويلة، لذلك يجب الصبر قليلا.

قفز التضخم النقدي في تركيا مسجلا 73.5 بالمئة.

تصريحات أردوغان جاءت في بيان عقب الاجتماع الوزراي يوم الاثنين، وطلب شعب بالصبر ستة أشهر أخرى.

واكد أردوغان في تصريحاته أن تذبذب أسعار الصرف والارتفاع الخطير في التضخم النقدي أزعج الجميع.

وأضاف أردوغان: “على الرغم من أن الحكومة حاولت القيام بتثبيت نظام سعر الفائدة، إلا أنه من الواضح أن البلاد سوف تتحمل عبء التضخم لفترة من الوقت. نتوقع مزيدا من الصبر من شعبنا”.

أردوغان لجأ إلى شماعة المؤامرات الخارجية، وقال: “لحسن الحظ، لم يتمكنوا من تركيع بلدنا على ركبتيها، نحن مستمرون على الرغم من التهديد الصريح بتدمير اقتصادنا والفخاخ التي نصبت أمامنا من الداخل والخارج”.

الرئيس قال إن “تركيا دفعت ثمن كونها بمفردها على الساحة الدولية، وأن العوامل العالمية مثل الأوبئة والحروب السلبية أدت إلى زيادة عبء التكاليف التي تدفعها في الاقتصاد، ومع ذلك، فقد وصلت التطورات إلى درجة أن اقتصادات دول اخرى أصبحت أسوأ من اقتصاد تركيا”.

كما أعرب أردوغان عن أمله في أن تشهد تركيا اعتبارًا من فبراير ومارس من عام 2023، انخفاضًا في التضخم النقدي إلى مستوى معقول وأدنى.