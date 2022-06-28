أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر رغيف الخبز في ولاية إزمير التركية من 3 ليرات إلى 4 ليرات.

وتعد هذه الزيادة الرابعة التي تشهدها أسعار الخبز في إزمير منذ الأول من يوليو/ تموز العام الماضي.

يأتي ارتفاع سعر الرغيف، زنة 210 جرام بمدينة، على خلفية الزيادة في أسعار المدخلات نتيجة لارتفاع التضخم وسعر الصرف على أسعار منتجات الدقيق.

وجاء قرار الزيادة خلال اجتماع أعضاء اللجنة المؤلفة من ممثل عن كل من بلدية إزمير ورئاسة الغرفة التجارية في إزمير وغرفة أصحاب المخابز في إزمير والمديرية التجارية بالمدينة ومديرية الزراعة والغابات بالمدينة، حيث صوت أعضاء اللجنة بالإجماع على زيادة سعر رغيف الخبز في المدينة بنحو ليرة ليصل إلى 4 ليرات.

هذا وتم إرسال القرار إلى وزارة التجارة لبحثه.