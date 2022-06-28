أنقرة (زمان التركية) – أعلن جهاز المخابرات التركي، كشف عدد من الشركات الوهمية التي أسسها تنظيم داعش في البلاد، وهدفها الأساسي هو غسيل الأموال.

المخابرات التركية أوضحت أنه تم إنشاء عدد من الشركات في محافظات إسطنبول وقيصري وهاتاي، تم عبرها تحويل أموال مشبوهة بالعملة الأجنبية إلى التنظيم الإرهابي.

وأضافت المخابرات أنه تم تحديد 20 من المشتبه بهم يقدمون الدعم المالي لتنظيم داعش عن طريق تحويل الأموال إلى دول مثل المملكة العربية السعودية وقطر ومصر.

وأشارت المخابرات إلى أن هؤلاء الأشخاص قاموا بهذه العمليات بعد حصولهم على تصريح إقامة كطالبي لجوء في تركيا.

وتم اكتشاف العملية بعدما لوحظ أن المشتبه بهم كانوا يحولون مبالغ كبيرة بالعملة الأجنبية إلى دول مختلفة عبر تركيا، بعدها تم تجميد تحركات الحسابات المصرفية لهؤلاء الأشخاص، الذين قاموا بغسل الأموال من خلال شركات وهمية، كما تمت مصادرة 55 مليون ليرة.

وتقرر أن المشتبه بهم الأجانب المقيمين في محافظات مختلفة من إسطنبول إلى هاتاي يسيطرون بشكل مباشر على حركة غسيل الأموال للتنظيم الإرهابي التابع لأمير داعش التركي.

وبحسب تقرير هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، فقد تقرر أن المشتبه بهم قاموا بتحويل الأموال التي قاموا بتبييضها عبر تركيا إلى حساباتهم المصرفية في بعض الدول العربية عن طريق التحويل البنكي.

كما تقرر أن المشتبه بهم الذين لا يعرفون بعضهم بعضا، قاموا بتحويل الأموال السوداء المقدمة لداعش إلى سوريا عن طريق إجراء حوالات بين الحسابات عبر نظام الحوالة الذي أنشأته البنوك في تركيا، وكان بعض الأموال ماديا تم نقله إلى سوريا عن طريق سعاة التنظيم السري في هاتاي.