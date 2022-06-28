المنصورة (زمان التركية)ــ أحالت محكمة جنايات المنصورة اليوم الثلاثاء، أوراق المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف إلى فضيلة المفتي.

وقضت المحكمة بإحالة أوراق محمد عادل الطالب بكلية الآداب جامعة المنصورة، إلى فضيلة بعد إدانته بتهمة قتل زميلته بالكلية ذاتها الطالبة نيرة أشرف، ابنة مدينة المحلة الكبرى، وهو ما يمهد لصدور حكم الإعدام بحقه.

وكانت محكمة جنايات المنصورة استأنفت اليوم قضية مقتل نيرة أشرف بعد تأجيلها الأسبوع الماضي.

استغرقت جلسة اليوم أكثر من ثلاث ساعات، وصدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، وتقرر أن تكون جلسة النطق بالحكم في 6 يوليو.

تعرضت نيرة أشرف لطعنات بالسكين على يد زميلها محمد عادل أمام كلية الآداب جامعة المنصورة، وقتلت على الفور، فيما هزت الجريمة الشنيعة مصر والعالم العربي.