أنقرة (زمان التركية) – قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إنه لم يتم الترتيب لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في تصريحاته للصحفيين الأمريكان خلال زيارته الاثنين إلى ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع.

أفاد سوليفان أنه لم تكن هناك مخططات للقاء بين أردوغان وبايدن على هامش قمة الناتو التي ستعقد في مدينة مدريد الإسبانية، غير أن هذه القضية قد تشهد تطورات في غضون 24 ساعة.

وأضاف سوليفان أن قضية انضمام فنلندا والسويد إلى صفوف الحلف ستشكل أحد أهم القضايا التي يتم تناولها خلال قمة الحلف في مدريد وأنه سيتم أيضا مناقشة المشكلات التي طرحتها تركيا بهذا الصدد.

من جهة أخرى قال الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إنه هاتف الرئيس جو بايدن صباحا وسيعقد معه لقاء في المساء.