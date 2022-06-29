أنقرة (زمان التركية) – يرى بكير أغيردير المدير العام لمؤسسة “كوندا” للأبحاث، أن احتمال فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بالانتخابات في الوضع الحالي ضعيف.

أغيردير، قيم تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “الإصلاحية”، والمناقشات حول تحالف الشعب الحاكم.

وأكد الباحث بكير آغيردير أن حزب العدالة والتنمية فقد الثقة الشعبية، وأن احتمال فوز الحزب الحاكم بالانتخابات في الوضع الحالي ضعيف.

ومشيرا إلى وجود عدد كبير من الناخبين المترددين، قال أغيردير: “المشكلة أن هناك تفككًا عن السلطة، لكن معظم الناخبين الذين تركوا الحزب لم يؤسسوا بعد ارتباطًا وعلاقة سياسية جديدة -بأحزاب أخرى-. لهذا السبب لا نرى قفزة في أصوات المعارضة بعد، رغم أنه كان هناك تفكك كبير في أصوات حزب العدالة والتنمية”.

كما أوضح أغيردير أن حزب الجيد يقترب من أصوات الناخبين المحافظين، وكذلك من المجموعات الاجتماعية والثقافية التي لديها قبول للتصويت لحزب الشعب الجمهوري.

وشدد أغيردير على أنه لم تحدث قفزة في أصوات المعارضة حتى الآن، ولذلك ما ستفعله المعارضة التركية في الفترة القادمة مهم.