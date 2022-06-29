أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي نسبة الأتراك الذين يودون رؤية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيسا للبلاد مرة أخرى، في الانتخابات القادمة.

مؤسسة “سونار” أجرت استطلاعا للرأي، في الفترة من 13 يونيو إلى 24 يونيو 2022 باستخدام “طريقة المسح المباشر”، وهي إحدى تقنيات البحث الكمي، بمشاركة 3100 شخص تم اختيارهم عشوائيًا من أشخاص ينتمون إلى فئات اجتماعية واقتصادية واجتماعية وديموغرافية مختلفة.

ووجه للمشاركين سؤال: “من الذي تود أن تراه في منصب الرئيس بأول انتخابات رئاسية تعقد في البلاد؟”.

قال 40.2 بالمائة إنه يريدون رجب طيب أردوغان، وقال 17.8 % إنهم يريدون عمدة بلدية أنقرة منصور يافاش، وحصلت رئيسة حزب الجيد ميرال أكشنار على 10.4 %، فيما حصل عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على 10.1 %، أما الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش فحصل على 4.6 بالمائة، وحصل رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو على 4.3%.

كما وجه للمشاركين سؤال: “أي حزب سياسي ستصوت له إذا أجريت الانتخابات البرلمانية العامة هذا الأحد؟”. 32.3٪ اختاروا حزب العدالة والتنمية، واختا 23.1 في المائة حزب الشعب الجمهوري، و19٪ حزب الجيد، و7.5 في المائة حزب الشعوب الديمقراطي، و7.1 في المائة حزب الحركة القومية.

وبحسب استطلاع الرأي، تبلغ نسبة الذين يعتقدون أن أهم مشكلة في تركيا هي الاقتصاد 75.4 في المائة، بينما يعتقد 7.5٪ أن المشكلة الأهم هي اللاجئين، 2.5 في المائة يرون أن المشكلة في العدالة، ويرى 2.1 في المئة أن “المعارضة” هي أكبر مشاكل تركيا.