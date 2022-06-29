أنقرة (زمان التركية) – زعم مدير مؤسسة “ماك” للأبحاث في تركيا، أنه سيتم تأسيس تحالف انتخابي ثالث في تركيا يضم خمسة أحزاب.

قولات قال عبر تدوينة علي تويتر، إن هناك تحالفا جديدا قادما إلى الساحة السياسية في تركيا، سيتكون من 5 أحزاب سياسية.

أضاف قولات أن حزب النصر الذي يتزعمه أوميت أوزداغ، سيقود هذا التحالف.

وبحسب معلومات، يُزعم أن التحالف الجديد سيشمل حزب النصر، وحزب الدولة بقيادة محرم إينجه، وحزب التغيير التركي بقيادة مصطفى سارجول، وحزب التنمية والديمقراطية بقيادة أوزليم آجيرمان، وحزب العدالة بقيادة فجدت أوز.

وفي تركيا، يوجد تحالف الشعب الحاكم، الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب الاتحاد الكبير.

وهناك تحالف الأمة المعارض الذي يضم حزب الشعب الجمهوري، وحزب الجيد، وحزب السعادة، والحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى حزب الديمقراطية والتقدم وحزب المستقبل.