أنقرة (زمان التركية) – أعرب النجم السينمائي الأمريكي الشهير، روبرت دي نيرو، عن رغبته في تجسيد شخصية مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، في عمل فني.

تصريحات دي نيرو جاءت خلال لقاء له مع صحيفة “صباح” التركية، أثناء الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى تركيا.

وأوضح دي نيرو أن التاريخ التركي حافل بالعديد من الشخصيات التي يود تجسيدها على الشاشة، ولكن بالطبع أول من يتبادر في ذهنه هو مؤسس الجمهورية التركية أتاتورك.

وأكد دي نيرو أنه رغم ذلك، لا يوجد شيء من هذا القبيل في الوقت الحالي.

وجاء دي نيرو إلى تركيا من أجل الترويج للمطعم الذي هو شريك فيه في إسطنبول. وقال دي نيرو إن تركيا بلد جميل جدا ولديها ثقافة ثرية.