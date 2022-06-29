أنقرة (زمان التركية) –قال الصحفي التركي محرم ساريكايا، إنه أجرى لقاءات مع قياديين بحزب العدالة والتنمية الحاكم، وأنهم أخبروه أن أصوات الحزب الحاكم بالوقت الراهن بلغت أدنى مستوياتها، غير أن أحدهم أكد أنها تتزايد مع اقتراب الانتخابات.

وذكر ساريكايا أحد القياديين بالحزب الحاكم والذي يقول إنه جاب 65 ولاية تركية، ذكر أن أحد الناخبين طالبه أثناء جولته ببذل مزيد من الجهود كحزب سياسي والدفاع عن رئيس الحزب، رجب طيب أردوغان.

وأشار ساريكايا في مقاله إلى تأكيد ثلاثة من مسؤولي الحزب تراجع أصوات الحزب الحاكم إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بالوقت الراهن.

أضاف قائلا: ” إحسان أكتاش، رئيس مؤسسة GENAR التي تجري استطلاعات للرأي لصالح الحزب الحاكم، أدلى بالأمس بتصريحات مشابهة تحدث خلالها عن أن أصوات الحزب الحاكم تتجه للارتفاع من جديد”.

وأضاف ساريكايا أن أصوات المنشقين عن الحزب الحاكم لم تذهب للمعارضة.

أضاف قائلا: “هذا أمر طبيعي في تصرفات الناخبين المحافظين، فالناخب المحافظ يتحفظ على رد فعله مثلما يفعل الناخب الليبرالي واليساري، وعند الانشقاق يعكس سلوكا انجرافيا مثلما شاهدنا في نماذج حزب الوطن الأم وحزب الطريق القويم”.