أنقرة (زمان التركية) – أدلى تورهان شوماز، الطبيب السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتصريحات حول زعيم المافيا، سادات بكر، الذي عاد للساحة من جديد بمنشوراته على تويتر.

خلال مشاركته في برنامج “Lens” على قناة TELE1، ذكر شوماز وهو برلماني سابق أن زعيم المافيا المقيم حاليًا في دبي، يستهدف أردوغان من خلال ذكر شخصيات لا وزن لها بالرأي العام التركي لكنها مهمة بالنسبة لأردوغان.

أوضح شوماز أن سادات بكر يريد أن يعزز من جديد الانطباع العام بأن كل ما يقوله صحيح ليحشد رأي عام أكبر بالوثائق والمعلومات التي سيكشف عنها خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف شوماز أن: “بكر يتواصل مع أردوغان بلغة لا نفهمها ولا نستطيع التعليق عليها من خلال ذكره تلك الأسماء. وأرى أنه بهذا يبعث بتهديدات إلى أردوغان”.

وذكر شوماز أن بكر بحوزته وثائق شديدة الأهمية، قائلا: “ليس لدي معلومات عن كيفية حصوله عليها، لكن من الممكن أنه حصل عليها من مسؤولين مختلفين داخل الدولة. وإلا فإنه ليس من الممكن أن يمتلك هذا الكم من المعلومات الدقيقة والشمولية”.

هذا وزعم شوماز أن بكر سيسرع من وتيرة هذا التواصل الضمني مع أردوغان خلال فترة الانتخابات وأنه بدأ الاستعدادات لهذا اعتبار من الآن قائلا: “بصفتي طبيب أرى مدى إصراره. سيستخدم ما بجوزته أثناء الأجواء الانتخابية”.

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