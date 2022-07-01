مدريد (زمان التركية) – أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده تعتزم شراء مقاتلات “إف-35” الأمريكية في إطار مساعيها لتعزيز قواتها الجوية في ظل التوتر مع تركيا.

وقال ميتسوتاكيس في ختام قمة حلف شمال الأطلسي التي استضافتها مدريد على مدى يومين “نعتزم الاستحصال على سرب “إف-35″ مع خيار الاستحصال على سرب ثان”.

وأوضح رئيس الوزراء اليوناني أن أثينا كانت قد قدمت طلبية شراء لتسلم الطائرات “في العام 2027 أو 2028”.

وسبق أن وقعت الحكومة اليونانية المحافظة اتفاقا بمليارات اليوروهات مع فرنسا للاستحصال على مقاتلات من طراز “رافال” و”فرقاطات” من طراز “بيلهارا”.

ووجه حزب سيريزا وهو أبرز فصائل المعارضة، انتقادات حادة لميتسوتاكيس على خلفية إعلانه هذا.

وقال وزير التعليم السابق والعضو في “سيريزا” نيكوس فيليس في تصريح إذاعي “نحن بلد صغير وماليته ضعيفة”.

وتابع “كانت الحكومة قد أبلغتنا أننا سنشتري مقاتلات “رافال” وليس “أف-35″.. الآن سنتسلم الطرازين.. هذه القصة بلا نهاية”.

وفي العام 2020 كانت الحكومة المحافظة قد كشفت النقاب عن برنامج لشراء الأسلحة هو الأكبر منذ عشرات السنين، على إثر مواجهة خطيرة مع تركيا حول الموارد النفطية والنفوذ البحري في المياه الإقليمية.

وحاليا، تتهم السلطات التركية اليونان بنشر قوات في جزر بحر إيجه في انتهاك لاتفاقيات السلام التي أعقبت الحربين العالميتين الأولى والثانية.

من جهتها، تشدد أثينا على أنها تنشر هذه القوات ردا على تمركز وحدات عسكرية تركية وطائرات وسفن إنزال تركية في الجانب المقابل.