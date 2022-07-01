ستوكهولم (زمان التركية) – أكدت رئيسة الوزراء السويدية، ماغدالينا أندرسون، التزام بلادها التام بالاتفاقية المبرمة مع تركيا قبل أيام في مدريد.

وفي تصريحات لصحيفة SVD السويدية، حول اتفاقية معالجة مخاوف تركيا الأمنية، تمهيدا لانضمام ستوكهولم إلى حلف “الناتو”، أشارت أندرسون إلى وجود طلبات سابقة من تركيا بشأن تسليم مطلوبين.

وقالت: “بالطبع سيتم تنفيذ ما تنص عليه الاتفاقية، سبق وأن تقدمت تركيا بطلبات تسليم ونحن تعاملنا معها، وأحيانا قمنا بترحيل البعض، وفي كثير من الأحيان لم يتم ذلك”، مؤكدة “أننا نقف خلف الاتفاقية مئة في المئة”.

والثلاثاء، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، على هامش قمة التكتل في مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية.