أنقرة (زمان التركية) – طالبت أوكرانيا تركيا بالاستيلاء على سفينة محملة بالحبوب قادمة من مدينة بيرديانسك الأوكرانية المسيطر عليها من قبل روسيا، إلى شواطئ ميناء كاراسو في تركيا.

ولم تشارك تركيا حتى الآن في تنفيذ أي عقوبات غربية مفروضة على روسيا.

على الرغم من أنه من غير المعروف من أين أتت الحبوب الموجودة على ظهر السفينة وكيف تم الحصول عليها، فقد اتهمت كييف مؤخرًا روسيا بسرقة الحبوب من المناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا.

وفق شبكة (BBC) أوقفت السفينة أجهزة الإرسال الخاصة بها في بحر آزوف بعد أن رست قبالة نوفوروسيسك، روسيا، في 22 يونيو؛ وقالت بي بي سي، إنا تتبعت مسار السفينة (زهيبيك زولي) من بيرديانسك، وقالت إن السفينة ذهبت أولاً إلى ميناء بيرديانسك ومن هناك إلى تركيا.

الحاكم المعين من قبل روسيا تعلن أن 7 آلاف طن من الحبوب على متن السفينة في طريقها إلى “الدول الصديقة”، وأعلن أنه تم تطهير الألغام البحرية حول الميناء، وصرح أن البحرية الروسية في البحر الأسود ستوفر سلامة السفينة”.

وفي حديث لوكالة رويترز ، قالت شركة KTZ Express ومقرها كازاخستان والتي تملك السفينة، إن السفينة مستأجرة من قبل شركة روسية.

وأعلنت الشركة أنها تجري محادثات مع الطرفين وأنهما سيلتزمان بالعقوبات الدولية.