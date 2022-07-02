أنقرة (زمان التركية) – عارض حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5500 ليرة، واعتبر أنه غير كاف، في ظل التراجع الاقتصادي في تركيا.

نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، جوليزار بيتشار كاراجا، نشرت على تويتر تغريدة قالت فيها: “إن إعلان الحد الأدنى للأجور بـ 5 آلاف و500 ليرة تركية في بلد حيث حد الجوع هو 6 آلاف و391 ليرة تركية يعني أن الحكومة تقول (نحن لا نهتم بجوعك)”.



وقالت نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، جمزة أك كوش ألجازدي، عبر تويتر: “لم يضطهدوا العمال في ظل التضخم فحسب، بل سحقوهم أيضًا. في البلد الذي يبلغ فيه التضخم في الواقع 200٪، لا يمكن أن يقترب الحد الأدنى للأجور من حد الجوع مع الزيادة”.



أما نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوغوز كان ساليجي، فقال: “الحد الأدنى للأجور، الذي كان 4 آلاف و 253 ليرة تركية في بداية العام، أصبح 5 آلاف و 500 ليرة تركية مع الزيادة الجديدة. لا يمكن للناس العيش على الحد الأدنى للأجور دون حد الجوع. خط الفقر أعلى بعدة مرات من هذا الأجر. قرار واحد سيسوي البلد وهو انتخابات فورية”.



فيما قال نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري إنجين أوزكوش، عبر تويتر: “الحد الأدنى للأجور البالغ 5500 ليرة تركية، دون عتبة حد الجوع، ويترك المواطنين في حالة مجاعة. صوتوا من أجل ديمقراطية قوية، واقتصاد قوي، تركيا قوية”.

وقال نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري، إنجين ألتاي: “في بلد يكون فيه حد الجوع هو 6 آلاف 391 ليرة تركية، فإن كل رقم أقل من 6 آلاف 770 ليرة تركية هو قسوة وسرقة عمل”.



الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، سيلين سايك بوك: “مطلوب ما لا يقل عن 6 آلاف 400 ليرة تركية حتى لا يجوع أحد. أنتم وصمة عار! سنغير نظام القصر الذي يضطهد العمال”.

