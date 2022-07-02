أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب بوبي غوش في وكالة “بلومبرج”، إن طائرات F-16 ليست أكثر من جائزة ترضية بالنسبة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

تصريحات غوش جاءت في مقال له، تقييما للاتفاقية الثلاثية الموقعة بين تركيا والسويد وفنلندا.

وقال غوش، في تقييمه للاتفاقية الثلاثية الخاصة: “إن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لبيع طائرات حربية من طراز F-16 ليس تنازلاً بل كان متوقعًا منذ شهور القيام بذلك”.

وأضاف غوش: “مهما حدث، فإن طائرات F-16 ليست أكثر من جائزة ترضية”.

وفي إشارة إلى الاجتماع وجهاً لوجه بين بايدن والرئيس أردوغان، قال غوش: “ابتسم الرجلان بإخلاص للكاميرات، ويمكن لأردوغان الإعلان عن مكانته كزعيم عالمي بهذه الصور. ومع ذلك، قال بايدن – سابقا- إن الزعيم التركي مستبد وأن الولايات المتحدة ستشجع المعارضة على إلحاق الهزيمة به. ولم يغير تقييمه بخصوص ذلك”.