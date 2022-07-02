(زمان التركية)-أعلنت هيئة الشؤون الدينية، في تركيا عن مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في الولايات التركية.

ستقام صلاة عيد الأضحى في أنقرة الساعة 06.03 في إسطنبول 06.15 وفي إزمير 06.29 وفي جناق قلعة 06.28 وفي إغدير 05.18.

وفي إسبرطة 06.17، كهرمان مرعش 05.52، كارابوك 06.00، كرمان 06.08، كارس 05.20، كاستامونو 05.55 ، قيصري 05.5355، كيليسكالي 05.06، كرشونيهير 06.59، ملاطية 05.45، مانيسا 06.27، ماردين 05.37،مرسين 06.03، موغلا 06.27.

وفي أضنة 06.00، ايدن 05.46، أفيون كارحصار 06.15، اغري 05.22، اقصري 06.02.

تقام صلاة العيد الساعة 06.11 في نيقوسيا عاصمة جمهورية شمال قبرص التركية، الساعة 5:42 في برلين، عاصمة ألمانيا، الساعة 05.40 في لندن، عاصمة إنجلترا، وفي الساعة 05.50 في سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك.